AOKIから「洗えるキレイスーツ」が登場、猛暑でもさらっと羽織れる美しいシルエットに
AOKIは、厳しい暑さの中でも快適に過ごせるビジネスアイテム『エアクール シリーズ』より、夏仕様の『洗えるキレイスーツ』を発売した。
夏仕様の『洗えるキレイスーツ』
『洗えるキレイスーツ』は、高通気・接触冷感・さらっとした肌触りが特長の素材「Air Tech Spun」を採用し、暑い夏でもさらっと羽織れる仕上がり。特殊な紡績技術によって糸の毛羽立ちを抑えることで、圧倒的な通気性を実現している。背中部分の裏地をなくす仕様へとアップデートしたことで、背中の蒸れも大幅に軽減している。
「洗える・防シワ・ストレッチ」のほか、夏の強い日差しから肌を守る「UVカット」機能も兼ね備えている。
デザイナー小川彰子氏監修の360度どこから見ても美しいシルエットも特長。今季は昨年モデルよりもジャケットは長めにし、背中・腰回りなど気になる部分は隠しつつ、ウエスト部分は立体的に絞ることでスマートな印象になるデザインとした。デコルテを美しく見せる低めの襟設計や、脚長効果を狙ったパンツのヒザ位置設定など、どこから見ても隙のない美しさを追求している。
価格は1ボタンジャケットが2万8,490円、クロップドパンツ・ストレートパンツが2万900円。
夏仕様の『洗えるキレイスーツ』
『洗えるキレイスーツ』は、高通気・接触冷感・さらっとした肌触りが特長の素材「Air Tech Spun」を採用し、暑い夏でもさらっと羽織れる仕上がり。特殊な紡績技術によって糸の毛羽立ちを抑えることで、圧倒的な通気性を実現している。背中部分の裏地をなくす仕様へとアップデートしたことで、背中の蒸れも大幅に軽減している。
デザイナー小川彰子氏監修の360度どこから見ても美しいシルエットも特長。今季は昨年モデルよりもジャケットは長めにし、背中・腰回りなど気になる部分は隠しつつ、ウエスト部分は立体的に絞ることでスマートな印象になるデザインとした。デコルテを美しく見せる低めの襟設計や、脚長効果を狙ったパンツのヒザ位置設定など、どこから見ても隙のない美しさを追求している。
価格は1ボタンジャケットが2万8,490円、クロップドパンツ・ストレートパンツが2万900円。