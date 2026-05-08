チャーム・ケア・コーポレーション [東証Ｐ] が5月8日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比42.9％増の38億円に拡大し、通期計画の46.1億円に対する進捗率は82.5％に達し、5年平均の61.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.5％減の8億