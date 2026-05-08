11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！5/4の”スター・ウォーズの日”と、5/22に公開を控えている映画最新作『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』を記念して、現在全国各地でイベントや展示、POPUP