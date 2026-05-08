11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

5/4の”スター・ウォーズの日”と、5/22に公開を控えている映画最新作『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』を記念して、現在全国各地でイベントや展示、POPUP STOREなどが開催中です。

渋谷TSUTAYAでは、5/1から”STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA”が始まりました！

第1弾の5/1から5/15は、歴代シリーズの展示、第2弾の5/16から5/31は、最新作の世界観を先取りできるフォトブースなどを設置する予定ということで、１ヶ月間たっぷりとスター・ウォーズを堪能できるということでとても楽しみにしていました。

ということで今回は、渋谷TSUTAYAで開催中の”STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA”を紹介していきます！

入口からもうすでにスター・ウォーズでいっぱいで、TSUTAYAの文字の隣にはグローグーも登場していました。

かわいい！

１Fには壮大なスターフィールドが出現。

ダース・ベイダーやカイロ・レン、R2-D2、チューバッカなど、過去のスター・ウォーズ関連イベントでも展示されていた等身大スタチューに今回も会うことができました。

加えて、マンダロリアンとグローグーのスタチューも！

こういうスタチューは後ろ姿までしっかり見ることが出来るのが本当に嬉しいですね。

グローグーのしっかり再現されていたぱやぱや毛や、マンダロリアンのアーマーや生地感などもじっくり見させてもらいました。

他にも、歴代シリーズ作品の名場面を集めた映像が大きく投影されていたり、壁にはポスターデザインが一面に飾られていたり、グローグーに会うことができるコンテンツがあったりと、盛りだくさんでした。

ポスターはやっぱりどのデザインも良くて、こうして並べられていると、それぞれの良さがより際立つなぁと感動しました。

スクランブル交差点に面している方の少し細いエリアにも、グローグーがいたり、大きな展示があったりするので、ここも見ることを忘れないようにお気をつけください！

B1Fには、バラエティー豊かなスター・ウォーズグッズが集まるPOPUP STOREも開催中。

ということで、いくつかグッズを購入したので紹介していきたいと思います！

今回も気がついたらランダムグッズばかり手に取っていました…(笑)

キーホルダー系とフィギュア系をゲット。

キーホルダー系は、『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』のブラインドアクリルキーチェーンとスター・ウォーズシリーズのブラインドラバーキーチェーン。

めちゃくちゃ可愛いグローグーのデザインとボバ・フェットでした！

ボールチェーンの色が違うのもすごく良いし、納得のカラー。

とても可愛い。

BE@RBRICKとのコラボでもなんとボバ・フェットをゲット！

今回はボバ運が強いようです。

BE@RBRICK、あまり手を出さないようにしていたのですが、これはクオリティ高いし、シンプルに可愛い。

集めたくなってきてしまいました…。

そして！

今回絶対に欲しいと思っていたのが、STICKY MONSTER LABとのコラボ第2弾。

狙いはマンダロリアン、グローグー、R2-D2のどれか。

なんと、マンダロリアンを無事お迎えすることができました！！

可愛すぎる。

全体的なフォルム、体育座り、表情。

何もかもが愛おしすぎるフィギュアです。

購入者特典のピンバッジも頂いてしまいました！

嬉しい、ありがたい記念品です。

私が訪れたのがGWだったこともあり、とても沢山の人がいて、7Fで開催中の『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』をテーマにしたカフェも体験したかったのですが、大行列で泣く泣く諦めてしまいました…。

後日またチャレンジしたいと思います！！

余談ですが、近くのガチャガチャのお店にフラッと寄ってみたら、気になっていたグローグーと指輪のガチャガチャがあったのでやってみました。

グローグーの方は、マンダロリアンと立ち寄ったバーでスープを食べるシーンのグローグーで、色んなパーツが付いていて、とてもクオリティが高く驚きました。

指輪はR2でした。

これもとても可愛い！

細かいところまでしっかりと再現されていて素晴らしいですね。

久しぶりにガチャガチャをしたのですが、楽しいですね！

ランダムグッズを買う時と同じ感覚になりました。

ぜひみなさんも渋谷に現れた銀河を訪れてみてはいかがでしょうか？？

フォースと共にあらんことを。

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

バックナンバー

◆Vol.105：TDL”アイスクリームコーン”がモチーフのグッズに、美味しくて可愛い新作パン

https://getnews.jp/archives/3705723

◆Vol.109：ディズニーシー25周年記念イベント”スパークリング・ジュビリー”のデコレーションをチェック！

https://getnews.jp/archives/3711933

◆Vol.108：新要素にもご注目！ ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド

https://getnews.jp/archives/3710590

◆Vol.107：ディズニーパークの設計や開発に迫るドキュメンタリー『イマジニアリングの世界へようこそ』に感嘆

https://getnews.jp/archives/3708954

◆Vol.106：グローグーとのフォトスポットや豪華な展示物もりだくさん！ ”帰ってきたスター・ウォーズ展”開催中

https://getnews.jp/archives/3707081