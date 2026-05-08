「オーベルジュ波太オルビス」(千葉県鴨川市)は5月1日、景色を色で表現する新スイーツブランド『ORBIS COLOR』を始動した。第1弾として、鮮烈な青が目を引く「青いシュークリーム - ORBIS BLUE -」(500円)を1日100個限定で発売する。青いシュークリーム - ORBIS BLUE -同商品は、視覚と味覚を揺さぶる「体験型」の仕掛けが特徴。鴨川の海を象徴するブルーのグラッサージュと、名勝・仁右衛門島の岩肌を表現した漆黒の竹炭クッキー