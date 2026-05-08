千葉・鴨川の絶景を″食べる″「青いシュークリーム」が1日100個限定で発売
「オーベルジュ波太オルビス」(千葉県鴨川市)は5月1日、景色を色で表現する新スイーツブランド『ORBIS COLOR』を始動した。第1弾として、鮮烈な青が目を引く「青いシュークリーム - ORBIS BLUE -」(500円)を1日100個限定で発売する。
青いシュークリーム - ORBIS BLUE -
同商品は、視覚と味覚を揺さぶる「体験型」の仕掛けが特徴。鴨川の海を象徴するブルーのグラッサージュと、名勝・仁右衛門島の岩肌を表現した漆黒の竹炭クッキー生地を採用した。目の前の太平洋をバックに「景色を食べる」という、五感で自然を体感する新しい観光コンテンツを目指している。
青いシュークリーム - ORBIS BLUE -
見た目のインパクトだけではなく、本格派な味も追求した。南房総で100年以上の歴史を持つ「須藤牧場」の特選牛乳を使用した濃厚カスタードに、爽やかな4種のベリーソースを忍ばせている。
販売時間は、11:00〜15:00。売り切れ次第終了となる。
青いシュークリーム - ORBIS BLUE -
同商品は、視覚と味覚を揺さぶる「体験型」の仕掛けが特徴。鴨川の海を象徴するブルーのグラッサージュと、名勝・仁右衛門島の岩肌を表現した漆黒の竹炭クッキー生地を採用した。目の前の太平洋をバックに「景色を食べる」という、五感で自然を体感する新しい観光コンテンツを目指している。
青いシュークリーム - ORBIS BLUE -
見た目のインパクトだけではなく、本格派な味も追求した。南房総で100年以上の歴史を持つ「須藤牧場」の特選牛乳を使用した濃厚カスタードに、爽やかな4種のベリーソースを忍ばせている。
販売時間は、11:00〜15:00。売り切れ次第終了となる。