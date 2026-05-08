アイドルグループ「iLiFE!」の新メンバーオーディションで、最終審査に臨む候補生16人が発表されるとともに、生放送で個性豊かな自己PRを披露。視聴者から「みんなかわいすぎんか」「みんないい感じやな」といった反響が寄せられた。【映像】新メンバー候補生16人が生放送で自己PR「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバ