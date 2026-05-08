アイドルグループ「iLiFE!」の新メンバーオーディションで、最終審査に臨む候補生16人が発表されるとともに、生放送で個性豊かな自己PRを披露。視聴者から「みんなかわいすぎんか」「みんないい感じやな」といった反響が寄せられた。

【映像】新メンバー候補生16人が生放送で自己PR

「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第5話と生放送スペシャルが5月6日、ABEMAで放送された。

過去最大となった今オーディションは、応募総数約4万2000人の中から合宿審査に216人が通過。2泊3日の合宿では、歌唱審査とダンス審査をそれぞれ行う三次審査、そして歌唱とダンスを同時に行うパフォーマンス審査の四次審査が行われ、最終審査に進む新メンバー候補生を決定する。

今回の放送では、四次審査を通過した最終候補生16人が発表されるとともに、生放送スペシャルを実施。16人が自己PRとメンバーとの質疑応答で、それぞれの魅力をアピールした。

1番手のふりふりは「まだまっさらな私ですが、『この子でよかった』と思ってもらえるようなピンクに絶対になります」と意気込み、りべろは特技のバレーボールをしながら「皆さんからの愛もボールも絶対に落としません」と宣言。さーもんらては熱い気持ちを書いた巨大な手作りプロフィールボードを持参し、きゅんは特技のけん玉を見事に成功させた。

ミライが特大サイズの手作りクッキーに「不退転」と書き込むと、ななちゃんはサングラスをかけてビートボックスを披露。ふぁいは自身で描いた顔はめパネルを持参してアピールし、ろんぐは「みんなの幸せが長〜く続いちゃいます」と占いのジェスチャーで魅了した。

後半も個性溢れるアピールが続く。ふらんは3種類のチョコレートの銘柄を当てる「利きチョコ」に全問正解し、きゅるりんはiLiFE!の楽曲『メロメラ』を歌いながらダンスを披露。チュロスラテは「肉まん一瞬食い」として一口で口の中に押し込む衝撃の特技を見せ、最年少13歳のウィンは空詩かれんのモノマネでスタジオの笑いをさらった。

おめめが特技のバレエのターンを披露すると、りっぷは3秒で自身の髪の毛をリボン結びにして見せ、ねるねるはお菓子を練りながらアピール。最後のつやりは「愛生沸！（アイライフ）」と特技の書道で思いを表現した。

限られた時間の中で工夫を凝らした16人のアピールに対し、視聴者からは「おもしろいねみんな」「全員かわいくてくさ」「みんなかわいすぎんか」「みんないい感じやな」「みんなたくさん考えてきたんだなぁ」「迷うねー」など、好意的なコメントが殺到した。

全員のアピールを見届けたメンバーたちも大興奮。空詩がちゅろすらての肉まん一気食いに「（口が）八ち切れるかと思った」と笑いを誘い、あいすがふらんの利きチョコについて「スピード感すごかった」と絶賛した。さらに心花りりが「衣装がみんなピンクだから、より想像できてすごく楽しかったです！」と目を輝かせると、視聴者からも「ピンク似合うみんな」「衣装ピンクなのイメージできていいね！」と同調する声が多数寄せられた。

2020年に結成したiLiFE!は、『アイドルライフスターターパック』がTikTokでZ世代を中心に大ブレイク。2024年8月に幕張メッセ、2025年8月に武道館でワンマンライブを開催し、今年8月26日には過去最大キャパシティのKアリーナ横浜に挑む、今一番勢いのあるライブアイドル。メンバーはあいす、空詩かれん、心花りり、福丸うさ、若葉のあ、虹羽みに、小熊まむ、純嶺みき。

番組では、3日間にわたるオーディション合宿（3次・4次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着。合宿審査、さらに4次審査を通過した候補生は約1カ月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった1人”の新メンバーが選ばれる。オーディションの模様はABEMAで“先行最速”放送され、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定。（『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』より）