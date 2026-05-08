8日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比32.3％減の2550億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.1％減の2060億円だった。 個別では上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジなし 、ｉシェアーズＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００除く金融（ヘッジあ