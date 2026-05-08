8日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比32.3％減の2550億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.1％減の2060億円だった。



個別では上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジなし <2568> 、ｉシェアーズ ＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ <392A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> など28銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超（為替ヘッジあり） <183A> 、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> など19銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.20％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> は6.47％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は4.23％安、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> は4.18％安、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は4.12％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は3.77％安と大幅に下落した。



日経平均株価が659円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1431億9700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1507億4700万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が155億9100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が124億8400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が97億300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が80億9800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が55億2400万円の売買代金となった。



株探ニュース