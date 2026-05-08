ミリー・オールコック主演の映画『スーパーガール』より、場面写真3点が解禁された。＜Sマーク＞コスチュームに身を包んだスーパーガールの姿や、“スーパードッグ”クリプトとのファンキーなショットも切り取られている。【写真】“スーパードッグ”クリプトとのファンキーなショットも！場面写真昨年公開された『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作は、型破りで等身大の新世代ヒーロー、”スーパーガール”を主人公に据えた新た