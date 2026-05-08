元国防相の李尚福被告（68）と魏鳳和被告（72）/AP/Getty Images北京（CNN）中国は7日、軍の粛清が続く中、汚職の罪で元国防相2人に執行猶予付きの死刑判決を言い渡した。中国国営メディアによると、元国防相の魏鳳和被告（72）と李尚福被告（68）はいずれも収賄罪で有罪となり、中国の軍事裁判所から2年の執行猶予付き死刑判決を受けた。裁判所は、量刑は2年後に仮釈放の可能性がない終身刑に減刑されるとしている。魏被告は2018