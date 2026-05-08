安倍構想のバージョンアップ5月5日午後7時44分、高市早苗首相は4泊5日のベトナムとオーストラリア外遊を終えて、政府専用機で羽田空港に帰国した。同首相はベトナム滞在中の2日午後3時15分（現地時間）から25分間、首都ハノイにあるベトナム国家大学ハノイ校で、「進化した『自由で開かれたインド太平洋』（FOIP）〜共に、強く豊かに」と題した外交政策スピーチを行った。新聞各紙は以下のような見出しを掲げて報じた。「『インド