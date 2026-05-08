¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤ë¡Ä¹â»ÔÁíÍý¤¬³°Í·Àè¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÁª¤ó¤ÀËÜÅö¤ÎÍýÍ³
°ÂÇÜ¹½ÁÛ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
5·î5Æü¸á¸å7»þ44Ê¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï4Çñ5Æü¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³°Í·¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
Æ±¼óÁê¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÂÚºßÃæ¤Î2Æü¸á¸å3»þ15Ê¬¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤«¤é25Ê¬´Ö¡¢¼óÅÔ¥Ï¥Î¥¤¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñ²ÈÂç³Ø¥Ï¥Î¥¤¹»¤Ç¡¢¡Ö¿Ê²½¤·¤¿¡Ø¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡Ù¡ÊFOIP¡Ë¡Á¶¦¤Ë¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿³°¸òÀ¯ºö¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¿·Ê¹³Æ»æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸«½Ð¤·¤ò·Ç¤²¤ÆÊó¤¸¤¿¡£¡Ö¡Ø¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡ÙÏ¢·È³È½¼¡½¼óÁê³°¸ò±éÀâ¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝ½Å»ë¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹3ÆüÉÕÄ«´©¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡¢¡Ö·ÐºÑ°ÂÊÝ½ÅÅÀ ¿·³°¸òÊý¿Ë¡½¼óÁê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¸¶ÌýÄ´Ã£»Ù±ç¤Ø¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ ¶¡µëÌÖ¶¯¤¯¡½¼óÁê¤¬¿·³°¸òÊý¿Ë¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝ¤Ë½ÅÅÀ¡×¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ë¡£
³Æ»æÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¼óÁê±éÀâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬2016Ç¯8·î¤Ë¥±¥Ë¥¢¤Î¼óÅÔ¥Ê¥¤¥í¥Ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè6²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¤ÇÄó¾§¤·¤¿¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊFOIP¡Ë¹½ÁÛ¡×¤Î¡¢¸À¤ï¤Ð²þÄûÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë±éÀâ»ñÎÁ¡ÊA4ÈÇ7Ëç¡Ë¡¢³°Í·Æ±¹Ôµ¼Ô¸þ¤±¤ÎÅ½¤ê½Ð¤·¡ÊÆ±2Ëç¡Ë¡¢ÊÌÅÓPDF¤Î¼óÁê³°¸òÀ¯ºö¥¹¥Ô¡¼¥Á¡ÊÁ´Ê¸¡¦Æ±9Ëç¡Ë¤òÆÉ¤à¤È¡¢¹â»ÔÈÇ¿·FOIP¤¬°ÂÇÜÈÇFOIP¤ò¿Ê²½¡Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ë¤·¤¿²þÄûÈÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£ÅöÁ³¤À¡£
åºÎï»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¼þ²óÃÙ¤ì
¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ËÀ¤³¦¾ðÀª¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤À¤±¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¹½ÁÛ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ¡¦·³»ö¡¦µ»½ÑÂç¹ñ²½¤¬Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
À¤³¦°ì¤Î¿Í¸ý¤ÈAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò´Þ¤àIT¶¯¹ñ¤ÎÆ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¥¤¥ó¥É¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹È¿ÂÐ¡×¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤ÎÅ°Äì¡×¤Ê¤É¡¢åºÎï»ö¤À¤±¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼þ²óÃÙ¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢2¼þ¤â3¼þ¤â¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¼«³Ð¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÉÇäÊóÆ»¡ÊÆ±ÆüÉÕ¡Ë3ÌÌ·ÇºÜ¡ÖÅìÆî¥¢¤È¡ØÁê¸ß°ÍÂ¸¡Ù¶¯Ä´¡½Ãæ¹ñ¤Ë¤é¤ß¶ñÂÎÅª»Ù±çºö¡×¤Î¸«½Ð¤·ÉÕµ»ö¤Î°ìÃ¼¤òºÆÏ¿¤¹¤ë¡£
¡Ò¼óÁê¤¬Ï¢·È¶¯²½¤Î¶ñÂÎºö¤È¤·¤ÆÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇÀè·îÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿100²¯¥É¥ë¡ÊÌó1.6Ãû±ß¡Ë¤Î¶âÍ»»Ù±ç¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥¸¥¢¡×¤À¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î°²½¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î³Ð¸ç¤ò»î¤¹½ÐÍè»ö¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¸¶Ìý¤ÎÄ´Ã£»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¶ÛµÞ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¡Ó
FOIP¿Ê²½¤Ë¸þ¤±¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½ÅÅÀ3Ê¬Ìî¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦½ÅÍ×Êª»ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¶¯¿Ù²½¤ò´Þ¤à¡ÖAI¡¦¥Ç¡¼¥¿»þÂå¤Î·ÐºÑ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡×
¢¡Ö´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¤Î·ÐºÑ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¶¦ÁÏ¡×¤È¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Î¶¦Í¡×
£ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¡×¤Î³È½¼
¤³¤ì¤Þ¤¿»úÌÌÄÌ¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤È±þ¤¨¤ë¸þ¤¤¬Â¿¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Í³¤Ã¤Æ¤³¤³¤«¤éÉ®¼Ô¤Ï¹â»Ô¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î°ã¤¦¥Ñ¡¼¥È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤¤¡£
¤Ê¤¼¥Ù¥È¥Ê¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
ËÁÆ¬¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥àÃæÉôÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥Û¥¤¥¢¥óµì»Ô³¹¤Î¡ÖÆüËÜ¶¶¡×¤òµó¤²¤Æ¡¢¡Ò400Ç¯¤ò±Û¤¨¤ë»þ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î¶¶¤ÏÆüËÜ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸òÎ®¤òÊª¸ì¤ë¤â¤Î¡Ó¤È¤·¤¿¾å¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò400Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤«¤éÂæÏÑ³¤¶®¡¢¤½¤·¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤Ø¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¸ò°×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Í³¤Ê³¤¡×¡¢¡Ö³«¤«¤ì¤¿³¤¡×¤Î²¸·Ã¤ò¡¢¶¦¤Ëµý¼õ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Û¤É¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢2013Ç¯¡¢À¯¸¢È¯ÂºÇ½é¤Î³°Í·Àè¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°ÁíÍý¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë»þ¡¢»ä¤â¤Þ¤¿¡¢Áá¤¯¥Ù¥È¥Ê¥à¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¤¡£½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ¾¹ñ¤Î¸òÎ®¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ø¤È·Ò¤®¡¢°ìÁØÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢À¿¤Ë¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ó
¤½¤¦¡¢¹â»Ô»á¤Ï°ì¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤³¤½¤¬¸Î°ÂÇÜ¿¸»°»á¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹ñÆâ³°¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ë³Ê¹¥¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Â³¤¯¸åÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¹ñÎÏ¸¦µæ²ñ¡×È¯Â¡ª¡©¹â»Ô¼óÁê¤¬À¯¸¢´ðÈ×¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö²þÂ¤¿Í»ö¡×¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë·ç¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¹ñÎÏ¸¦µæ²ñ¡×È¯Â¡ª¡©¹â»Ô¼óÁê¤¬À¯¸¢´ðÈ×¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö²þÂ¤¿Í»ö¡×¤Î¥¹¥¹¥á