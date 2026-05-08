本日5月8日（金）よる7時放送の日本テレビ系「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。今宵も、金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。今回も世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。――突如大平原に現れた奇妙な人文字!? 作ったのはなんと地元の少年少女！なぜ子どもたちは人文字を作ったのか？賞