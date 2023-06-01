【モデルプレス＝2026/05/08】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第7話が5月7日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、ポジションバトルの後半戦が放送された。田中蒔（MAKI）ら「古時計チーム」の行動に反響が集まっている。【写真】「日プ」練習に駆けつけアドバイス送ったINIメンバー◆「日プ新世界」古時計チームのパフォ