シンガーソングライター MayaとRol3ertによる共作シングル「ROMANTICIZE」が、5月13日に配信リリースされる。 （関連：Rol3ert、OddRe:、ROIROM、さらさ、CIRRA……リアルサウンド編集部が選ぶ、2026年のネクストブレイクアーティスト） “過去の美化”をテーマに制作された同楽曲は、ギターやポラロイドなど身近なモチーフを織り交ぜながら、別れた2人の関係性を描いた、全編英