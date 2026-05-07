3歳から子役として活動している横溝菜帆（18）がメイクした姿を披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】18歳になった横溝菜帆（複数カット）2018年放送のTBS系ドラマ「義母と娘のブルース」で綾瀬はるかの娘役を演じ話題になった横溝。NHKの朝ドラ「スカーレット」では大島優子の幼少期、日本テレビ系ドラマ「君と世界が終わる日に」では竹内涼真と共演するなど、人気子役として活躍してきた。また釣り好きとしても知ら