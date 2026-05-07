3歳から子役として活動している横溝菜帆（18）がメイクした姿を披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】18歳になった横溝菜帆（複数カット）

2018年放送のTBS系ドラマ「義母と娘のブルース」で綾瀬はるかの娘役を演じ話題になった横溝。NHKの朝ドラ「スカーレット」では大島優子の幼少期、日本テレビ系ドラマ「君と世界が終わる日に」では竹内涼真と共演するなど、人気子役として活躍してきた。

また釣り好きとしても知られ、Instagramではその様子もたびたび紹介。4月4日の投稿では小型船舶免許一級を取得したことも報告していた。

18歳になった大人っぽい最新ショットに反響

5月5日の投稿では、「My everyday makeup アイシャドーは使わず マスカラでまつ毛整えてダークな色味のリップを塗る そんな感じのメイクが好きです」とコメント。大人の雰囲気が漂うメイク後の姿を披露した。

この投稿には「綺麗なお姉さんになりました」「見た瞬間とてつもなく美人でびっくりして一瞬誰？と思った」「大人っぽすぎてオススメに違う人が流れてきたのかと思った」など絶賛の声が寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）