先週、石原宏高環境相が水俣病患者らを訪問した際の発言をめぐって患者や支援者が7日、環境省に抗議したことを明らかにしました。■胎児性患者の金子雄二さんを支援する加藤タケ子さん「一番傷ついた金子さんをはじめ、胎児性の患者さんが安心できる解決を私たちは望んでおります」 抗議したのは胎児性水俣病患者の金子雄二さんを支援する加藤タケ子さんらです。70歳の金子さんは、水俣市が行う障害福祉サービスの訪問