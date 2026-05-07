楽天モバイルは4月30日、楽天回線の「スーパーホーダイ」「組み合わせプラン」について、10月31日に提供を終了すると発表した。また、「メンバーズステーション」で該当プランのプラン変更（移行）受付を10月以降順次終了する。 楽天回線の「スーパーホーダイ」「組み合わせプラン」提供終了 10月31日の「スーパーホーダイ（楽天回線）」「組み合わ