ロックバンド「ハジオキクチバンド」のXが7日までに更新され、ベースの上沼優二郎が死去したことを発表した。昨年10月から行方不明となっており、同Xなどで情報提供を呼びかけていた。

「ハジオキクチバンドから大切なお知らせです」とし、文書を公開。「皆様に大切なお知らせがございます。この度、ハジオキクチバンドBa.上沼優二郎が逝去いたしました」と報告。「これまで優二郎を支えてくださった皆様、関わってくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます」と続けた。

「昨年の失踪以降多くの方にご心配とご協力をいただいておりました中、このようなご報告となってしまい、皆様には大変心苦しく、申し訳なく思っております」とし、「突然のことでありメンバー一同、深い悲しみとともに受け止めております」とメンバーの心境を記した。

「葬儀につきましては、現在ご家族にて調整が進められております。お別れの会につきましては現在準備を進めており、詳細が決まり次第、改めてご案内いたします」と伝え、「なお、本件に関する詳細につきましては、ご家族への配慮のため公表を控えさせていただきます。また、憶測や過度な拡散はお控えいただけますと幸いです。何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします」と結んだ。

同Xでは上沼さんが10月23日を最後に行方不明になっていることを伝え、情報提供を求めていた。