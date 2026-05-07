劇場版『名探偵コナン』シリーズ最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』が、5月6日までの公開27日間で、観客動員数740万人を超え、興行収入108.8億円を突破。『黒鉄の魚影（サブマリン）』（23年）、『100万ドルの五稜星（みちしるべ）』（24年）、『隻眼の残像（フラッシュバック）』（25年）に続き、4作品連続で興行収入100億円突破という邦画史上初の記録を更新する大快挙を成し遂げた。この大ヒットを祝い、