将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局が5月7日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われている。正午には昼食休憩に入り、両対局者に提供された豪華な「勝負メシ」にファンの熱い視線が注がれた。【映像】「う、美しい」両者が選んだ“能登プレミアム海鮮丼”大注目の“能登対局”で、両者が揃って注文したのは「能登プレミアム海鮮