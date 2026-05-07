将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局が5月7日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われている。正午には昼食休憩に入り、両対局者に提供された豪華な「勝負メシ」にファンの熱い視線が注がれた。

【映像】「う、美しい」両者が選んだ“能登プレミアム海鮮丼”

大注目の“能登対局”で、両者が揃って注文したのは「能登プレミアム海鮮丼」だった。能登の海の“おいしい”がたくさん詰まった贅沢な海鮮丼定食で、新鮮な海の幸が丼から溢れんばかりに盛り付けられた、開催地ならではの極上の一品だ。お供のドリンクとして、藤井名人は地元産の「棚田米玄米緑茶」を、糸谷九段は「ブレンドコーヒー（アイス）」をそれぞれチョイスした。

画面越しにも伝わる鮮やかなビジュアルと圧倒的なボリューム感に、ABEMAの視聴者も大興奮。コメント欄には「まさに宝石箱」「う、美しい」「すごーーい」と感嘆の声が殺到した。さらに、器を埋め尽くすほどのたっぷりの魚介に対して「米が見えぬ」「北陸って感じの魚」「たべたーい」「おしいだろうな〜」といった反響が次々と寄せられ、対局の緊張感から一転、大いに盛り上がりを見せていた。

能登が誇る絶品の海鮮丼で、しっかりとエネルギーを補給した両者。英気を養った両雄が午後からどのような構想を披露するのか、再開後の盤上の攻防にさらなる期待が高まっている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）