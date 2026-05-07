「食い違うバイパス」を1本に 国道463号さいたま市内で都市計画道路「道場三室線」の建設が進んでいます。埼玉県南部で長年課題とされる「東西方向の移動」を解消するカギを握るルートで、2026年度は環境の変化が見込まれています。 【なんでこんな複雑なの…？】これが「食い違うバイパス」の位置関係と進捗です（地図／写真25枚）道場三室線は越谷の国道4号から浦和の国道17号までを結ぶ国道463号「越谷浦和バイパス」とその