国際サッカー連盟（FIFA）は6日、欧州連盟がベンフィカ（ポルトガル）のFWプレスティアンニに科した出場停止処分をワールドカップ（W杯）にも適用すると発表した。アルゼンチン代表歴のあるプレスティアンニが同国のW杯代表に選ばれた場合、本大会の2試合に出場できない。2月にレアル・マドリード（スペイン）のビニシウスに対する差別的な言動があったとして、6試合出場停止の処分を受けた。既に1試合消化し、残りのうち3試合