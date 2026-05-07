SL Creations（SLC）が展開する法人向けの常備型社食サービス「Office Premium Frozen（オフィスプレミアムフローズン、OPF）」では、4月から利用規模に応じた新料金プランを提供している。物価上昇を背景に社食の代替としてニーズが高まっており、小規模オフィスから大規模拠点まで幅広く利用できるよう、4つのプランを用意し導入しやすくした。オフィス常備型社食は、昨今のテレワークと出社が混在する環境下、外食やコン