冷凍食品の常備型社食サービス 新プランで導入しやすく SL Creations

SL Creations（SLC）が展開する法人向けの常備型社食サービス「Office Premium Frozen（オフィスプレミアムフローズン、OPF）」では、4月から利用規模に応じた新料金プランを提供している。

物価上昇を背景に社食の代替としてニーズが高まっており、小規模オフィスから大規模拠点まで幅広く利用できるよう、4つのプランを用意し導入しやすくした。

オフィス常備型社食は、昨今のテレワークと出社が混在する環境下、外食やコンビニの価格上昇もあいまって、手軽で健康的なメニューを安定的に提供できるサービスとして需要が高まっている。

OPFはオフィスに専用冷蔵庫を設置。レンジ調理のみで食べられる冷凍食品を豊富にラインアップする。無人運用できることもポイント。

従来は単一プランだったが、今回は利用数に応じた4種類のコースに改定。月間90個で3万5200円（税込、以下同）、120個で4万6200円、150個で5万7200円、180個で6万8200円とした。機器の設置、商品の定期補充、代金の回収業務などはSLC社の専門スタッフがすべて代行する。

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