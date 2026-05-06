フリーアナウンサーの笠井信輔が4日にInstagramを更新。かつての“教え子”との再会2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】笠井信輔＆森迫永依、20年前の2ショット（ほか5枚）笠井が「20年ぶりのツーショットでした」と投稿したのは女優の森迫永依との2ショット。笠井と森迫は2006年にスペシャルドラマとして放送された実写版『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）で共演。森迫が主人公のまる子を演