笠井信輔アナ、20年前の教え子と再会「懐かしい」「子供の成長は早い」
フリーアナウンサーの笠井信輔が4日にInstagramを更新。かつての“教え子”との再会2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】笠井信輔＆森迫永依、20年前の2ショット（ほか5枚）
笠井が「20年ぶりのツーショットでした」と投稿したのは女優の森迫永依との2ショット。笠井と森迫は2006年にスペシャルドラマとして放送された実写版『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）で共演。森迫が主人公のまる子を演じ、笠井は彼女の担任の戸川先生を演じていた。
投稿の中で笠井は「入江小学校3年4組の可愛い“教え子”に本当に久しぶりに会うことができました」とつづり、森迫について「すっかり素敵な大人になって嬉しくて仕方ありませんでした」とコメントしている。
笠井と森迫の再会2ショットにファンからは「懐かしいですよね」「子供の成長は早いですね〜」「リアタイでみてましたよー素敵ですね」などの声が集まっている。
■笠井信輔（かさい しんすけ）
1963年4月12日生まれ。1987年に早稲田大学を卒業後、フジテレビにアナウンサーとして入社。『とくダネ！』をはじめ、さまざまな情報番組に出演し、東日本大震災の際には民放関係者として最初に被災地入りし、生中継で現地の様子を伝えた。2019年9月にフリーアナウンサーへ転身するが、2ヵ月後に血液のがんである悪性リンパ腫と判明。4ヵ月半にわたる入院・治療を経て「完全寛解」となり、現在はテレビ、ラジオに加え、講演活動やがんに関する知識の普及活動など幅広く活躍している。
引用：「笠井信輔」Instagram（＠shinsuke.kasai）
【別カット】笠井信輔＆森迫永依、20年前の2ショット（ほか5枚）
笠井が「20年ぶりのツーショットでした」と投稿したのは女優の森迫永依との2ショット。笠井と森迫は2006年にスペシャルドラマとして放送された実写版『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）で共演。森迫が主人公のまる子を演じ、笠井は彼女の担任の戸川先生を演じていた。
笠井と森迫の再会2ショットにファンからは「懐かしいですよね」「子供の成長は早いですね〜」「リアタイでみてましたよー素敵ですね」などの声が集まっている。
■笠井信輔（かさい しんすけ）
1963年4月12日生まれ。1987年に早稲田大学を卒業後、フジテレビにアナウンサーとして入社。『とくダネ！』をはじめ、さまざまな情報番組に出演し、東日本大震災の際には民放関係者として最初に被災地入りし、生中継で現地の様子を伝えた。2019年9月にフリーアナウンサーへ転身するが、2ヵ月後に血液のがんである悪性リンパ腫と判明。4ヵ月半にわたる入院・治療を経て「完全寛解」となり、現在はテレビ、ラジオに加え、講演活動やがんに関する知識の普及活動など幅広く活躍している。
引用：「笠井信輔」Instagram（＠shinsuke.kasai）