news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「横転事故“車乗ると人格変わる”容疑者の母親が取材で」についてお伝えします。

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車道に横転した1台の車。警視庁によりますと、5日午前10時すぎ、東京・文京区の交差点で、軽自動車と乗用車が衝突する事故が起きました。この事故で、軽自動車を運転していた25歳の男が逮捕されています。

容疑者の男のほか、事故に巻き込まれた歩行者4人のあわせて5人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。

事故の原因は軽自動車の“信号無視”。その時、助手席に同乗していた容疑者の母親が取材に応じました。

同乗していた容疑者の母親「いつも（スピード）出しすぎだよとか、速いよとか言って。言っても聞かない子なので。車乗るとすぐ変わる、人が。人格が変わる。前の車が遅いと、ものすごいスピード出すとか、イライラする」

“車に乗ると人格が変わる”という容疑者の男。実は、この事故を起こす前にはスピード違反をしたうえ、およそ400メートル離れた別の交差点でも信号無視をし、乗用車との接触事故を起こしていたといいます。

同乗していた容疑者の母親「本当に申し訳ない。相手の方にもちゃんとおわびしたい」

警視庁は当時の詳しい状況を調べています。