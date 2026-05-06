イギリス人の父と日本人の母のもとに生まれ、多文化の中で育った静華ジャズミンさん。現在は、モデルとして活躍しながら上智大学で「サステナビリティ」と「教育」を研究しています。また、ファッションやカルチャー、教育について二カ国語で発信する一方、中学生向けの自然ワークショップの企画や絵本制作など、次世代へ経験をつなぐ活動にも取り組んでいます。そんな彼女が「世界一幸せな場所」と言われるフィンランドで出会った