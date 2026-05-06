藍住町のバラ園では今、色とりどりのバラが見ごろを迎えています。菅原記者のリポートです。(記者）「色とりどりのバラが咲き誇る藍住町のバラ園にやってきました。園内、甘い香りに包まれています」藍住町のバラ園では今、「あいずみ春のバラまつり」が開かれていて、赤や黄色、ピンク色のバラなどおよそ300種類1100株のバラが見ごろを迎えています。2026年は例年より1週間ほど早く花が咲き始めていて、現在は5割程度開花し