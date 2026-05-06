藍住町のバラ園では今、色とりどりのバラが見ごろを迎えています。



菅原記者のリポートです。



(記者）

「色とりどりのバラが咲き誇る藍住町のバラ園にやってきました。園内、甘い香りに包まれています」



藍住町のバラ園では今、「あいずみ春のバラまつり」が開かれていて、赤や黄色、ピンク色のバラなどおよそ300種類1100株のバラが見ごろを迎えています。



2026年は例年より1週間ほど早く花が咲き始めていて、現在は5割程度開花しているということです。



（記者）

「こんにちは」



（バラの手入れをしている上村守さん(77)）

「こんにちは」



（記者）

「今日はよろしくお願いします」



さっそく、こちらでバラの手入れをしている上村さんにお話を伺いました。



（バラの手入れをしている上村守さん）

「花の数、勢いは例年通り。綺麗に咲いている。バラまつりの期間中に盛りになるかなと」



園内でもひときわ目を引く個性的な姿のバラ、その魅力を伺いました。



（バラの手入れをしている上村守さん）

「このバラが画家のシャガールが描いている絵の風合いに似ているという、いろんな色を含んだ綺麗な花びらです」



（記者）

「黄色バラの中にピンクの絵具をぽとって垂らしたような色合いで、すごくエネルギッシュな感じがします」



（バラの手入れをしている上村守さん）

「この辺が紫で一番匂いが強いと言われる」



バラには様々な色がありますが、特に青みがかった花を咲かせる品種は、厚みのある芳醇な香りが漂います。



こちらはフランス生まれのシャルル・ドゥ・ゴールという品種です。

（記者）

「お、匂いがかなり強いですね。とってもいい匂いがします」



（香川から）

「香川の東香川市から」

「去年も来たし、そろそろ見ごろかなと」

「たくさんの種類があって見ごたえがある。いい香りです」



（上板町から）

Qバラはどうですか？

「綺麗、綺麗」

「俗世間から離れたようなものすごく香りもいいし」

（藍住町から）

「お花みた」

「家が近くで、昨日通りかかったらすごく咲いていて行こうかなと」

「ピンクのバラや黄色のバラも綺麗だなと」



バラは雨に弱いため、楽しめるのは梅雨入り前まで。



特に来週あたりが一番の見ごろだそうです。



みなさんもお気に入りのバラを探しに、訪れてみてはいかがでしょうか。