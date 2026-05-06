タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が6日までに、PEACH JOHNの公式インスタグラムに登場。同社のランジェリーを着こなすショットが公開された。【写真いっぱい】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす先日、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが発表された森。この日の投稿では同社の『ナイスバディブラリボンレース』を着用したショットが公開された。「着用することで、やせ型さんもグラマーさ