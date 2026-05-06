All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、静岡県在住48歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：88さん年齢性別：48歳女性同居家族構成：本人、夫（55歳）、子ども（中学生）居住地：静岡県住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）雇用形態：専業主婦世帯年収：本人0円、配偶者1000万円現預金：2000万円リスク資産：300万円「SBI新生