“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、阪急嵐山線です。☆☆☆☆☆阪急の歴史あるミニ路線を紹介するシリーズは、前に創業路線となる箕面線をリポートしましたが、今回は観光客も多く利用する嵐山線を取り上げます。阪急嵐山線は京都本線の特急停車駅『桂』から分岐して『嵐山』までの4.1?。途