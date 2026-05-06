¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¼Ö¡¢µìÆÃµÞ¼ÖÎ¾6300·Ï¤¬Áö¤ë´Ñ¸÷Ï©Àþ¡¡ºåµÞÍò»³Àþ¡¡¼ñ¿¼¤¤4.1¥¥í¤Î¾®¤µ¤ÊÎ¹
¡ÈÅ´¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¢¥Ê¡É¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÅ´Æ»ÄÌ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦±©Àî±Ñ¼ù¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥È¥Ô¥³¥é¥à¡Ö±©Àî±Ñ¼ù¤Î½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª¡×¡£º£²ó¡¢±©Àî¥¢¥Ê¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºåµÞÍò»³Àþ¤Ç¤¹¡£
¡ù¡¡¡ù¡¡¡ù¡¡¡ù¡¡¡ù
¡¡ºåµÞ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥ß¥ËÏ©Àþ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Á°¤ËÁÏ¶ÈÏ©Àþ¤È¤Ê¤ëÌ§ÌÌÀþ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÍò»³Àþ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ºåµÞÍò»³Àþ¤ÏµþÅÔËÜÀþ¤ÎÆÃµÞÄä¼Ö±Ø¡Ø·Ë¡Ù¤«¤éÊ¬´ô¤·¤Æ¡ØÍò»³¡Ù¤Þ¤Ç¤Î4.1Ò¡£ÅÓÃæ¤Ë2±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂçºåÇßÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¿À¸ÍËÜÀþ¤äÊõÄÍËÜÀþ¤Ê¤É¤«¤é¤âÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÀþÆâÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ç¥À¥¤¥ä¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿¹Ô¼ÖÎ¾¤¬¡Ö6300·Ï¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤ÏÌóÈ¾À¤µªÁ°¤Î1975¡Ê¾¼ÏÂ50¡ËÇ¯¤Ë¡¢µþÅÔËÜÀþ¤ÎÆÃµÞÍÑ¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¡¢ÆÃµÞÎÁ¶âÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ë°ì»þ´ü¤Ï¥«¡¼¥É¼°¸ø½°ÅÅÏÃ¤âÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¼ÖÎ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µþÅÔËÜÀþÆÃµÞ¤ÎÄä¼Ö±Ø¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢2¥É¥¢¤¬¾è¹ß¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆÃµÞ±¿ÍÑ¤ò¼¡À¤Âå¤Î9300·Ï¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢2009¡ÊÊ¿À®21¡ËÇ¯¤«¤é¤³¤ÎÍò»³Àþ¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ï¥»¥ß¥¯¥í¥¹¡¦3Îó¥·¡¼¥È¤Ë²þÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µìÆÃµÞ¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Íò»³Àþ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿6300·Ï¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë¤ÏÍò»³Àþ¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤âÆ³Àþ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤Î³èÌö¤â¤¢¤È1Ç¯Â¤é¤º¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4·îÃæ½Ü¤è¤ê8300·Ï¤âÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ÃÖ¤´¹¤¨½àÈ÷¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø·Ë¡Ù¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤Ï¤¹¤°¤Ë±¦Â¦¤òÁö¤ëµþÅÔËÜÀþ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢Ã±Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾å¤ê¸ûÇÛ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£º¸¤Î´ã²¼¤Ë¤Ï¹Âç¤Ê·Ë¼Ö¸Ë¤¬¤Ò¤í¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¤ÄÌÜ¤Î±Ø¤Ï´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¾å·Ë¡Ù¡£±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÎëÃî¤Î²»¿§¤¬Ç¯Ãæ¶Á¤ÅÏ¤ê°ì´êÀ®½¢¤ò¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤Ë´ê¤¦ÎëÃî»û¤ä¡¢120¼ï¤ÎÂÝ¤¬ÎÐ¤Îå°Ýß¡Ê¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡Ë¤È¤Ê¤ëÄÌ¾Î¡ÖÂÝ»û¡×¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦À¾Ë§»û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍò»³Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±Àþ¤Ê¤Î¤Ë¤â¤¦1ËÜÀþÏ©À×¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï1928¡Ê¾¼ÏÂ3¡ËÇ¯¤Î³«ÄÌÄ¾¸å¤ÏÊ£Àþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Àï»þÃæ¤ÎÅ´ÉÔÂ¤Î¤ª¤ê¡¢ÊÒÊý¤ÎÀþÏ©¤¬¤Ï¤¬¤µ¤ì¹ñ¤Ë¶¡½Ð¡£¤½¤³¤«¤éÃ±Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Íò»³Àþ¤ÏÁ´¶è´Ö¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÀ¾µþ¶èÆâ¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÏÛØÈéÉø¡Ê¤Ò¤ï¤À¤Ö¤¡Ë¤Î²°º¬¤ò¤â¤Ä¡Ø¾¾ÈøÂç¼Ò¡Ù¤ËÅþÃå¡£¿À¼Ò¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¤Þ¤Ä¤Î¤ª¤¿¤¤¤·¤ã¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢±ØÌ¾¤Ï¡Ö¤Þ¤Ä¤ª¤¿¤¤¤·¤ã¡×¡£¤³¤ì¤Ï±Ã»³ÅÅÅ´¤Î¡Ø½¤³Ø±¡¡Ù¤¬¡¢±Ø¤Ï¡Ö¤·¤å¤¦¤¬¤¯¤¤¤ó¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢Î¥µÜ¤Ï¡Ö¤·¤å¤¬¤¯¤¤¤ó¡×¤ÈÆÉ¤à¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡±Ø¤ÎÀ¾Â¦¤¹¤°¤Ë¤¢¤ë¾¾ÈøÂç¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ·ú1300Ç¯Í¾¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÁµþÅÔºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¤ÎÀÖ¤¤ÂçÄ»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¶Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¼òÂ¢¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿¼òÃ®¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¼ò¤Î»ñÎÁ´Û¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿À¼Ò¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢1984¡Ê¾¼ÏÂ59¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞµÊÃã¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¡£Å¹Ì¾¤Ï¹âµéÆ«¼§´ï¥Þ¥¤¥»¥ó¤Î³¨ÊÁ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤«¡£¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Å¹Æâ¤ÇÃº²ÐßäÀùàÝàê¤È¤È¤â¤Ë¡¡¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡£Ê¬¸ü¤¤ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥«¥Ä¤¬¥È-¥¹¥È¤Ç¥µ¥ó¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È´ó¤êÆ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø·Ë¡Ù¤«¤é¤ï¤º¤«7Ê¬¤Ç¡ØÍò»³¡Ù¤ËÅþÃå¡£³«¶È»þ¤ÎÊ£Àþ¤Î»þ¡¢¥Û¡¼¥à¤Ï6ÌÌ5Àþ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï3ÌÌ2Àþ¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ø¤ÏÍò»³¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤«¤é¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µþÄ®É÷¤Î±Ø¼Ë¤ò¤â¤Á¡¢±ØÁ°¹¾ì¤ÏÀÐ¾ö¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÍò»³¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅÏ·î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤Ï¥ß¥ËÏ©Àþ¤Ê¤¬¤éµìÆÃµÞ¼ÖÎ¾6300·Ï¤Ç¹Ô¤¯Íò»³Àþ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Î¥ß¥ËÏ©Àþ¤Ï¡¢ºåµÞ¹ÃÍÛÀþ¤Î°Õ³°¤ÊÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê±©Àî±Ñ¼ù¡Ë