【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月3日に、静岡県浜松市にて「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブ in 浜松」が開催。徳川家康役の松下洸平と石川数正役の迫田孝也が登壇し、撮影の裏話などを披露した。 ■トークライブの模様は5月14日・15日に静岡県内向けに放送 徳川家康は、のちに、豊臣兄弟の眼前に最大最強のライバルとして立ちはだかる、戦国三英傑のひとり。石川数正は、徳川家康が幼いころか