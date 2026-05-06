納車されたのは日産車を“カリフォルニア風”にしたカスタムカー!?お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右さんが2026年4月18日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新たに購入したクルマが納車されたことを報告しました。「私の愛車、こちらでございます！」と藤田さんが紹介したのは、カーナビやスピーカーなどで知られるアルパインが運営するアルパインスタイルが手がけたCal’s Motor（キャルズモーター）の「Sonova（ソ