開催：2026.5.6 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 7 - 9 [オリオールズ] MLBの試合が6日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとオリオールズが対戦した。 マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。 1回表、4番 ピート・アロンソ 5球目を打ってレフトへのタイ