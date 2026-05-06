2026年5月6日（水） MLB マーリンズ vs オリオールズ 試合結果
開催：2026.5.6
会場：ローンデポ・パーク
結果：[マーリンズ] 7 - 9 [オリオールズ]
MLBの試合が6日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとオリオールズが対戦した。
マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。
1回表、4番 ピート・アロンソ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 0-2 BAL、5番 サミュエル・バサロ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 0-3 BAL
1回裏、ピッチャー クリス・バジットがワイルドピッチでマーリンズ得点 MIA 1-3 BAL
2回裏、2番 リアム・ヒックス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-3 BAL
3回表、5番 サミュエル・バサロ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 MIA 3-5 BAL
3回裏、7番 ジョセフ・マック 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-5 BAL
5回表、5番 サミュエル・バサロ 6球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 4-6 BAL、7番 コルトン・カウセル 6球目を打ってショートゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでオリオールズ得点 MIA 4-7 BAL
7回裏、2番 リアム・ヒックス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 5-7 BAL、3番 オット・ロペス 3球目を打ってセンターへのホームランでマーリンズ得点 MIA 6-7 BAL
8回裏、さらにキャッチャーが悪送球でマーリンズ得点 MIA 7-7 BAL
9回表、5番 アドリー・ラッチマン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 MIA 7-8 BAL、6番 レオディ・タベラス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 MIA 7-9 BAL
試合は7対9でオリオールズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はオリオールズのリコ・ガルシアで、ここまで3勝0敗1S。負け投手はマーリンズのアンドルー・ナーディで、ここまで2勝2敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-06 10:54:11 更新