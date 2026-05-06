開催：2026.5.6

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 7 - 9 [オリオールズ]

MLBの試合が6日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとオリオールズが対戦した。

マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。

1回表、4番 ピート・アロンソ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 0-2 BAL、5番 サミュエル・バサロ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 0-3 BAL

1回裏、ピッチャー クリス・バジットがワイルドピッチでマーリンズ得点 MIA 1-3 BAL

2回裏、2番 リアム・ヒックス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-3 BAL

3回表、5番 サミュエル・バサロ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 MIA 3-5 BAL

3回裏、7番 ジョセフ・マック 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-5 BAL

5回表、5番 サミュエル・バサロ 6球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 4-6 BAL、7番 コルトン・カウセル 6球目を打ってショートゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでオリオールズ得点 MIA 4-7 BAL

7回裏、2番 リアム・ヒックス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 5-7 BAL、3番 オット・ロペス 3球目を打ってセンターへのホームランでマーリンズ得点 MIA 6-7 BAL

8回裏、さらにキャッチャーが悪送球でマーリンズ得点 MIA 7-7 BAL

9回表、5番 アドリー・ラッチマン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 MIA 7-8 BAL、6番 レオディ・タベラス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 MIA 7-9 BAL

試合は7対9でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのリコ・ガルシアで、ここまで3勝0敗1S。負け投手はマーリンズのアンドルー・ナーディで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 10:54:11 更新