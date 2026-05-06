人気レースクイーンの央川かこ（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。白＆オレンジのミニスカ・コスチューム姿で2連勝を報告した。「SUPERGTRd.2富士も開幕戦に続き36号車が優勝しました2戦目にして他のチームよりもウエイトが重かったにも関わらず本当に速すぎて」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦500クラス決勝で「auTOM’SGRSupra」36号車が勝ち、シリーズ2連勝を飾った