人気レースクイーンの央川かこ（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。白＆オレンジのミニスカ・コスチューム姿で2連勝を報告した。

「SUPER GT Rd.2富士も開幕戦に続き36号車が優勝しました 2戦目にして他のチームよりもウエイトが重かったにも関わらず本当に速すぎて」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦500クラス決勝で「au TOM’S GR Supra」36号車が勝ち、シリーズ2連勝を飾ったことを報告。

白＆オレンジのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「お天気にも恵まれて、たっくさんの36号車ファンの皆さんと一緒に応援できたのもすごく嬉しかったです マレーシア戦がなくなって次戦は8月になりますが、シリーズチャンピオンに向けて引き続き熱い応援よろしくお願いします！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃ可愛いです」「夏コス姿の女神 大好きです」「やっぱり女神」「いつも可愛く綺麗でかっこいい」「コスお似合いで美人で可愛い」「かこにスランプ無し」「今日も美しい」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。