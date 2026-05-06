本日5月6日（水）夜7時〜9時54分 日本テレビ系にて放送の新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」。MCに渡辺翔太（Snow Man）と波瑠を迎え、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲 合計100曲の「ありがとう」ソングを映像&歌唱でお届けする。放送を控え、歌唱アーティスト・楽曲情報を紹介！◆歌唱アーティスト■AI日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の主題歌「It’s You