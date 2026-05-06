本日5月6日（水）夜7時〜9時54分 日本テレビ系にて放送の新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」。

MCに渡辺翔太（Snow Man）と波瑠を迎え、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲 合計100曲の「ありがとう」ソングを映像&歌唱でお届けする。放送を控え、歌唱アーティスト・楽曲情報を紹介！

◆歌唱アーティスト

■AI

日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の主題歌「It’s You」を披露。『10回切って倒れない木はない』で主演を務める志尊淳からのメッセージも！

■Ado

Ado自身の半生を描いた楽曲「ビバリウム」を披露。歴代の衣装14着に囲まれた特別ステージをお届け！

■King & Prince

SNSでも大ヒットしたダンスナンバー「Theater」を披露。5月23日にデビュー8周年を迎えるKing & Princeに、ファンの皆様からのありがとうエピソードも！

■なにわ男子

5周年スペシャルメドレーとして、「サチアレ」と5周年イヤー1枚目のシングル「HARD WORK」を2曲続けて披露。最後には、投票にて決定した「言葉の贈り物」も！なにわ男子からのサプライズメッセージの内容は!?

■観月ありさ

今年歌手デビュー35周年を迎える観月ありさ。小室哲哉に「ぜひお願いします」と頼み制作してもらったという「TOO SHY SHY BOY!」を歌唱！

■M!LK

数々のアーティストたちもその振り付けをSNSで踊る「爆裂愛してる」を披露。振り付けが話題の「ば・く・れ・つ♡」タイムに注目！

■緑黄色社会

日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』の主題歌として書き下ろした楽曲「章」を披露。MCの波瑠も「この曲にいつも励まされている」とコメント。ドラマの世界観に入り込んでしまうような曲に注目！

■NiziU

日本フィギュア史上最年少メダリスト・中井亜美選手のために、NiziUが本人を目の前にサプライズライブ！NiziUの大ファンだと公言する中井選手とNiziUの対面の瞬間をお楽しみに。

その他、サザンオールスターズ、松任谷由実、嵐、Snow Manなど時代を彩るアーティストたちの楽曲を紹介。ミラノ・コルティナ五輪 スノーボード男子ハーフパイプ金メダリスト・戸塚優斗、フィギュアスケート女子シングル銀メダリスト・坂本花織が語る、感謝を伝えたいアーティストとは？BTSから番組へのスペシャルコメントも！

◆出演者

■MC：渡辺翔太（Snow Man）、波瑠

■出演アーティスト：AI、Ado、King & Prince、なにわ男子、NiziU、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会

■出演ゲスト：羽鳥慎一、澤部佑（ハライチ）、鈴木伸之、白石麻衣