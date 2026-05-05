お笑いタレント明石家さんま（70）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にMCとして出演し、プライベートでばったり会った芸能人の家族について語った。番組には女優の平祐奈（27）がゲスト出演。姉はタレント平愛梨で、さんまは「お姉さん、いくつになったの？」と質問した。祐奈から「41歳です」と返されると、意外な年齢差に「そんなに開いていたの？」と驚いた。さらにさんまは「大昔、どこ