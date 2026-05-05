お笑いタレント明石家さんま（70）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にMCとして出演し、プライベートでばったり会った芸能人の家族について語った。

番組には女優の平祐奈（27）がゲスト出演。姉はタレント平愛梨で、さんまは「お姉さん、いくつになったの？」と質問した。祐奈から「41歳です」と返されると、意外な年齢差に「そんなに開いていたの？」と驚いた。

さらにさんまは「大昔、どこかの服屋さんで、おたくの家族と会った」と打ち明け、「いくつだったの？」とあらためて尋ねた。祐奈は「覚えてますか？」と喜び、「私、たぶん小学生…」とつぶやいた。

祐奈が芸能活動を始めたかどうかのタイミングで、さんまは会っていたという。「俺が買い物に行っていたら、家族全員で買い物してはるの」。偶然のめぐり合わせに、一同から驚きの声が上がった。「ずん」飯尾和樹からは「1人だったんですか？」と質問が。さんまはしょんぼりした表情を浮かべつつ、「暖か〜いジャンパーを買って帰った」と、寂しさを紛らわせるように笑わせた。