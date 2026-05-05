5月5日、「こどもの日」にあわせて、総務省が全国の15歳未満の「子どもの数」を発表しました。先月1日時点で1329万人、前の年から35万人少なくなりました。総人口に占める子どもの割合は10.8パーセント、こちら52年連続で低下していて、過去最低となっています。少子化には歯止めがかかっていないという結果ですね。こどもの日を楽しんだ主役の子どもたちに、将来の夢を聞きました。たくさんの子どもでにぎわう熊本市動植物